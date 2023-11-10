США запустят мини-шаттл X-37B на более высокую орбиту

США запустят мини-шаттл X-37B на ракете Falcon Heavy на более высокую орбиту

США планируют 7 декабря запустить многоразовый мини-шаттл X-37B на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy с космодрома в американском штате Флорида. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание обращает внимание на то, что ранее для запуска X-37B использовались тяжелые ракеты Atlas V или Falcon 9.

Выбор сверхтяжелого носителя Falcon Heavy для запуска мини-шаттла в публикации объяснили необходимостью его выведения на более высокую орбиту, чем это делалось ранее, на что указывает, в частности, заявление Космических сил США о новых орбитальных режимах.

Подробности об очередной миссии X-37B не раскрываются.

В феврале начальник Военно-космической академии Можайского генерал-майор Николай Нестечук заявил, что в США ведутся работы по созданию боевых космических средств, позволяющих выводить из строя российские спутники и, как следствие, обеспечивать потерю контроля над российскими стратегическими ядерными силами.

По его оценке, угрожающие российским спутникам боевые системы могут выводиться в составе группировок типа OneWeb или Starlink, а также многоразового корабля-носителя X-37B.