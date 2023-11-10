Уехавший в США звезда «Кухни» открыл продажу билетов на свой день рождения

Уехавший в США звезда «Кухни» Бурковский начал продавать билеты на день рождения

Российский актер и звезда сериала «Кухня» Андрей Бурковский, проживающий в США, начал продавать билеты на свой день рождения. Об этом сообщает KP.RU.

Артист решил организовать праздник 18 ноября. «На следующей неделе мне исполняется 40 лет. Я собираюсь отпраздновать его в Сан-Франциско со своей аудиторией. Это будет не совсем выступление, а скорее встреча с людьми», — заявил Бурковский.

Отмечается, что стоимость билетов на мероприятие составляет 50 долларов. Сейчас количество желающих попасть на празднование — 33 человека. По данным издания, если так пойдет и дальше, то звезда «Кухни» заработает 1650 долларов (примерно 152 тысячи рублей).

Ранее актер высмеял заявление своей матери Людмилы Бурковской о том, что ей пришлось продать свою квартиру ради его обучения в США.

В начале ноября стало известно, что Бурковский примет участие в бродвейском шоу.