Уехавший в США звезда «Кухни» примет участие в бродвейском шоу

Уехавший в США звезда «Кухни» Бурковский примет участие в бродвейском шоу

Российский актер и звезда сериала «Кухня» Андрей Бурковский, который переехал жить в США вместе с семьей, рассказал о том, что примет участие в бродвейском шоу. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артист заявил, что это будет его первое участие в спектакле в Америке, а также сооющил, что постановка «Наш класс» на Бродвее, в которой он задействован, впервые состоится 12 января.

«И еще, дорогие журналисты, если вы хотите узнать какую-либо правдивую информацию обо мне, звоните напрямую», — написал актер.

Ранее Бурковский высмеял якобы заявление матери Людмилы Бурковской о том, что ей пришлось продать свою квартиру ради его обучения в США.

В октябре артист опроверг сообщения о возвращении в Россию.