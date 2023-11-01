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10:45, 1 ноября 2023Культура

Уехавший в США звезда «Кухни» примет участие в бродвейском шоу

Уехавший в США звезда «Кухни» Бурковский примет участие в бродвейском шоу

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский актер и звезда сериала «Кухня» Андрей Бурковский, который переехал жить в США вместе с семьей, рассказал о том, что примет участие в бродвейском шоу. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артист заявил, что это будет его первое участие в спектакле в Америке, а также сооющил, что постановка «Наш класс» на Бродвее, в которой он задействован, впервые состоится 12 января.

«И еще, дорогие журналисты, если вы хотите узнать какую-либо правдивую информацию обо мне, звоните напрямую», — написал актер.

Ранее Бурковский высмеял якобы заявление матери Людмилы Бурковской о том, что ей пришлось продать свою квартиру ради его обучения в США.

В октябре артист опроверг сообщения о возвращении в Россию.

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      Анастасия Астахова
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