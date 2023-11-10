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19:58, 10 ноября 2023Мир

В МИД высказались о визите Аббаса в Россию

Богданов: Аббас посетит Россию, когда Палестина определит удобное время

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Замглавы российского МИД и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказался о визите главы Палестины Махмуда Аббаса в Россию. По его словам, это произойдет тогда, когда палестинская сторона определит удобное время, пишет ТАСС.

Богданов отметил, что приглашение российского руководства остается в силе. «В любой момент, когда палестинское руководство сочтет возможным (…). Думаю, была бы очень важной эта встреча», — сказал он.

Ранее Богданов сообщил о просьбе палестинской стороны отложить запланированный на 15 ноября визит Аббаса в Россию. «Они ссылались на то, что действительно сейчас ситуация такая сложная, что президент Аббас не может уезжать из региона, из Рамаллы в этой обстановке. Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», — рассказал дипломат.

Об официальном визите палестинского президента стало известно 26 октября.

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      Варвара Кошечкина
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