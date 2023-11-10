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19:29, 10 ноября 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде выступил оркестр полицейских

В Нижнем Новгороде у метро выступил оркестр полицейских

В Нижнем Новгороде у станции метро «Горьковская» в честь Дня сотрудника органов внутренних дел (ОВД) выступил оркестр полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «МетроНН».

День сотрудника ОВД ежегодно отмечается 10 ноября. Музыканты исполнили песню «Прорвемся!» группы «Любэ», тем самым поздравив своих коллег с праздником.

«Музыканты в погонах таким образом приветствуют коллег, которые утром заступают на службу, и дарят им и другим пассажирам метро праздничное настроение», — отметили в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Сочи сотрудница Госавтониспекции Виктория Ларина спасла жизнь пенсионера, у которого внезапно начался приступ удушья. Она вызвала бригаду скорой помощи и находилась с мужчиной до прибытия парамедиков.

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      Алиса Удовик
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