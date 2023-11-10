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01:17, 10 ноября 2023Мир

В США назвали Кулебу лжецом после слов о соглашениях с Россией

Экс-разведчик Риттер: глава МИД Украины Кулеба лжет о договоренностях с Россией
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба солгал насчет договоренностей с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, даже бывший украинский президент Петр Порошенко признает фиктивность Минских соглашений. Как утверждает Риттер, они были необходимы, чтобы НАТО выиграло время для усиления украинских войск. Он также напомнил, что Киев отверг соглашение Москвы, предложенное ему в марте прошлого года.

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