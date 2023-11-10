В США объявили о начале летных испытаний самого совершенного самолета ВВС

ВВС США сообщили о летных испытаниях стратегического бомбардировщика B-21 Raider

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) США Энн Стефанек объявила о начале летных испытаний новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Подробностями она поделилась с РИА Новости.

Стефанек сообщила, что кампанию по тестированию проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412 испытательного крыла. С помощью летных испытаний они хотят гарантировать устойчивость, дальность полета и ударную мощь бомбардировщика. Это нужно для сдерживания агрессии и атак стратегического характера против США, а также их союзников и партнеров.

Ранее издание The Drive назвало стратегический бомбардировщик B-21 Raider самым совершенным самолетом, который когда-либо запускался в крупносерийное производство ВВС США.

Компания Northrop Grumman представила малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider в декабре 2022 года на заводе 42.