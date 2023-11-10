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14:52, 10 ноября 2023Мир

В США заявили о фактическом поражении Украины в конфликте с Россией

Политолог из США Беннетт: Украина была обречена на провал в конфликте с Россией

Фото: Reuters

Украина была обречена на поражение в конфликте с Россией и уже фактически проиграла. Об этом заявил американский политолог Скотт Беннетт, сообщают «Известия».

«Украина с самого начала была обречена на провал. Мы все это знали. Те из нас, кто смотрел на экономические показатели России и смотрел на Украину, понимали, что это неизбежно. Мы знали, что Россия победит», — констатировал эксперт.

Эксперт отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский лишится власти примерно через две-четыре недели, поскольку «реальность догнала заблуждения и фантазии, которыми США опьянили украинское политическое руководство» и теперь на Западе понимают, что Зеленский не победит.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба лжет о нарушениях Москвой договоренностей, достигнутых в период с 2014 по 2022 год. По его словам, фиктивные Минские соглашения были необходимы, чтобы НАТО выиграло время для усиления украинских войск.

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      Дарья Балацкая
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