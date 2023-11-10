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16:12, 10 ноября 2023Спорт

Врач дал советы по подбору места для пробежки зимой

Врач Горячев посоветовал совершать пробежки зимой на открытых стадионах

Фото: Lucas Favre / Unsplash

Врач и марафонец Александр Горячев дал советы по подбору места для пробежки зимой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Горячев рассказал, что оптимальное место для зимней пробежки — открытый стадион, поскольку на нем используется специальное покрытие, которое не становится жестким при минусовой температуре. «Рекомендую бег на свежем морозном воздухе. Он способствует укреплению физического и психологического здоровья», — пояснил он.

Специалист добавил, что, если рядом нет оборудованного стадиона, тренироваться можно на расчищенном асфальте. Однако в таком случае нужна качественная обувь с хорошей амортизацией. Для пробежки по обледеневшей поверхности нужны трейловые кроссовки с мощным протектором, который вгрызается в лед и обеспечивает максимальную устойчивость.

Ранее ученые из Национального института здравоохранения в США нашли связь между активным образом жизни и достатком. Они выявили, что активный образ жизни способствует увеличению дохода.

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      Андрей Стрельцов
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