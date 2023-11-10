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15:10, 10 ноября 2023Среда обитания

Семейную ипотеку предложили распространить на «вторичку» для некоторых россиян

«Ведомости»: семейную ипотеку хотят давать на готовое жилье в небольших городах
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Льготную семейную ипотеку захотели распространить на вторичное жилье для россиян, которые проживают в небольших городах. С таким предложением выступили в Минтруде и Минстрое, пишет «Ведомости».

Речь идет о населенных пунктах с численностью менее 250 человек — у них особая потребность во внедрении такого механизма, так как новостройки там возводят не так активно, как в крупных городах. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков считает, что распространение семейной ипотеки на вторичный рынок жилья побудит некоторых россиян к рождению вторых, третьих и последующих детей — квартирный вопрос будет стоять не так остро.

Авторы инициативы напомнили, что ипотеку по сниженной ставке ввели для поддержки определенной категории граждан, повышения рождаемости и доступности жилья. Семейную ипотеку выдают по ставке 6 процентов годовых. В конце 2022 года российское правительство продлило действие льготной программы до 1 июля 2024 года, а условия получения таких кредитов на жилье были расширены.

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      Нина Ташевская
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