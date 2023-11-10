Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:37, 10 ноября 2023Наука и техника

Выявлена связь между ожирением и болезнью Альцгеймера

PLOS Biology: исследована связь между ожирением и болезнью Альцгеймера

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона (США) выявили связь между ожирением и болезнью Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Biology.

В эксперименте на плодовой мошке дрозофиле авторы исследовали мозг насекомого. В предыдущем исследовании команда показала, что диета с высоким содержанием сахара приводит к резистентности к инсулину в периферических органах мошек. Теперь же внимание специалистов было сосредоточено на глиальных клетках, поскольку известно, что дисфункция микроглии вызывает дегенерацию нервной системы.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Оказалось, что рацион питания с высоким содержанием сахара привел к снижению уровня белка PI3k в глиальных клетках, что вызвано резистентностью к инсулину. Кроме того, в клетках-аналоге человеческой микроглии наблюдались низкие уровни белка Draper, демонстрирующего нарушение функции. Дальнейшие испытания показали, что искусственное снижение уровня PI3k приводило как к резистентности к инсулину, так и к низким уровням Draper в глиальных клетках дрозофил.

Самым важным открытием стало то, что после повреждения обонятельных нейронов аналоги микроглии не могли удалять клеточный мусор у подопытных, сидевших на диете с высоким содержанием сахара, потому что у них были низкие показатели Draper. Таким образом, потребление большого количества сахара вызывает резистентность к инсулину в глиальных клетках, нарушая их способность очищать клеточный мусор. Выводы исследования могут лечь в основу новых методов профилактики развития нейродегенеративных заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Апазиди
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец-3». На что способна эта противоракета?

      Стала известна реакция властей Украины на критику со стороны Арестовича

      Самолет Ан-2 с людьми на борту пропал в российском регионе

      Представитель КПП «Рафах» подтвердил скорую эвакуацию россиян из Газы

      Стала известна возможная дата прямой линии с Путиным

      Режиссер фильма «Как заниматься сексом» призвала отказаться от порно

      В Евросоюзе заподозрили Орбана в нарушении Договора о ЕС из-за встречи с Путиным

      В России предрекли падение цен на недвижимость

      Зеленскому посоветовали не надеяться на истребители F-16

      Российский военный заявил об уничтожении ВСУ кинбурнского заповедника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости