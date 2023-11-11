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23:44, 11 ноября 2023Спорт

Брата Нурмагомедова лишат титула чемпиона Bellator за допинг

Бойца Усмана Нурмагомедова отстранили за допинг и лишат титула чемпиона Bellator

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает BJPENN.

По информации источника, допинг-тест Нурмагомедова дал положительный результат на неизвестное вещество. Титульный бой с американцем Брентом Примусом признан несостоявшимся.

Ожидается, что россиянин будет лишен титула чемпиона Bellator в легком весе. Также двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова отстранен от соревнований на полгода.

Всего 25-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе 38-летнего Примуса 12 побед и три поражения.

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      Андрей Стрельцов
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