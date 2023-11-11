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18:24, 11 ноября 2023Спорт

«Локомотив» вырвал победу у аутсайдера РПЛ

«Локомотив» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 в матче 15-го тура РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Локомотив» вырвал победу у «Ахмата» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Единственный гол гостей на счету нападающего Мохамеда Конате, реализовавшего пенальти на 66-й минуте. На 79-й минуте счет сравнял Максим Глушенков, а на 81-й Тимур Сулейманов вывел железнодорожников вперед.

Благодаря победе «Локомотив» набрал 24 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Ахмат» остается одним из аутсайдеров чемпионата: грозненский клуб с 12 очками располагается на 14-й строке.

В следующем туре 25 ноября столичный клуб в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Днем позднее «Ахмат» на выезде встретится с «Оренбургом».

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