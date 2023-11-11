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18:22, 11 ноября 2023Силовые структуры

МВД начало проверку из-за отправившего в кому старшего по званию полицейского

МВД Якутии начало проверку из-за драки полицейских

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Якутии начали служебную проверку из-за драки полицейских в Ленском районе. Об пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве подтвердили сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов в Ленске и заявили, что в территориальный отдел полиции выехали сотрудники собственной безопасности, которые тщательно изучат обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям должностных лиц.

О потасовке между полицейскими стало известно 11 ноября. Уточнялось, что драка произошла в ресторане «Лена», где правоохранители отмечали профессиональный праздник. В ходе застолья начался конфликт, во время которого начальник отделения экономической безопасности Романом Севрюгин ударил главу отдела МВД Алексея Надточиева, отправив старшего по званию в кому.

Ранее в Тюменской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя отдела ГИБДД в Заводоуковске, который позволил избить своего подчиненного, охранявшего общественный порядок. Избили его двое мужчин, а обвиняемый не помешал этому. В результате инспектор получил травмы.

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      Константин Лысяков
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