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02:20, 11 ноября 2023Мир

Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа

Постпред России при ООН Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, только прекращение огня, а не кратковременные паузы, позволит избежать жертв в зоне палестино-израильского конфликта. «Подчеркиваем недопустимость и опасность эскалации конфликта», — сказал он.

Небензя также заявил, что следует обеспечить оказание необходимой гуманитарной помощи нуждающимся.

Ранее постпред России при ООН отреагировал на удары Израиля по гражданским объектам в секторе Газа. По его словам, Москва возмущена действиями Израиля. «Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев», — сказал он.

9 ноября стало известно о решении Израиля ввести ежедневные четырехчасовые паузы в боевых действиях на севере сектора Газа. Об этом сообщили в Белом доме, назвав это решение «шагом в правильном направлении».

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