Россия отреагировала на удары Израиля по гражданским объектам

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на удары Израиля по гражданским объектам.

По его словам, Москва возмущена действиями Израиля.

Ранее Общество Красного Полумесяца Палестины сообщило, что Армия обороны Израиля открыла огонь по отделению интенсивной терапии больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.