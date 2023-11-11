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01:30, 11 ноября 2023Мир

Россия отреагировала на удары Израиля по гражданским объектам

Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на удары Израиля по гражданским объектам.

По его словам, Москва возмущена действиями Израиля.

Ранее Общество Красного Полумесяца Палестины сообщило, что Армия обороны Израиля открыла огонь по отделению интенсивной терапии больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

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      Марина Совина
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