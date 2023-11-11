Тренер Плющенко заявил, что никогда не занимался переманиванием фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о переманивании фигуристов тренерами. Его слова передает ТАСС.

Плющенко заявил, что никогда не занимался переманиванием спортсменов в свою группу. «Я этого не делаю и не делал никогда, хотя на меня кто-то говорил, что я кого-то переманил или перекупил. Не советую этого делать никому, но, к сожалению, это происходит», — отметил он.

Ранее Плющенко обвиняли в переманивании фигуристок-одиночниц из группы Этери Тутберидзе. Так, под его руководством некоторое время занимались Александра Трусова и Алена Косторная, однако перед олимпийским сезоном-2021/2022 спортсменки вернулись в «Самбо-70».

Плющенко дважды выигрывал олимпийское золото: в 2006 году он стал лучшим в личном турнире, в 2014-м — в командном. Также в его активе три победы на чемпионатах мира и семь первых мест на чемпионатах Европы.