Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 11 ноября 2023Россия

Россияне потратили 904 миллиона рублей на изучение эзотерики в 2023 году

Россияне потратили миллиарды ради изучения эзотерики и нутрициологии в 2023 году

Фото: PxHere

Россияне потратили миллиарды рублей в 2023 году, посвятив себя изучению эзотерики и нутрициологии. Об этом свидетельствует исследование банка «Точка» и платформы онлайн-курсов GetCourse, с которым ознакомились «Известия».

Из 12 ниш, представленных на онлайн-платформе, лидирует ниша «Профессия», оборот которой в октябре 2023 года составил 2,5 миллиарда рублей (на 69 процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года). Также в топе лидируют ниши «Здоровье» и «Эзотерика», показало исследование.

В разделе «Здоровье» жители России чаще всего выбирали для изучения онлайн-курс по нутрициологии, в октябре оборот ниши составил свыше 1,3 миллиарда рублей. В нише «Эзотерика» за тот же период пользователи потратили на курсы 904 миллиона рублей.

Наиболее яркую динамику роста в сравнении с 2022 годом показала ниша «Психология». В 2023 году выручка от онлайн-курсов этой категории выросла на 100 процентов.

Ранее сообщалось, что российского экстрасенса арестовали за приворот мужчины на миллионы рублей. Обещанное эзотерик так и не исполнил, его отправили в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали таможенный пост в российском регионе

      Почти 20 вагонов сошли с рельс в российском регионе из-за вмешательства

      В Киеве раздались взрывы

      Россияне потратили 904 миллиона рублей на изучение эзотерики в 2023 году

      В США раскрыли план Запада в отношении Зеленского

      Названо лучшее время для покупки квартиры в ипотеку

      Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

      В московской квартире после угрозы взрыва нашли мумию пенсионера

      Байден приготовился к «жесткому разговору» с Си Цзиньпинем

      Легионер «Спартака» оценил образ России в американских фильмах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости