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09:55, 28 июля 2023Силовые структуры

Российского экстрасенса арестовали за приворот мужчины на миллионы рублей

Экстрасенса, обманувшего россиянку на миллионы рублей, отправили в СИЗО

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Новосибирской области отправили под арест 32-летнего россиянина за мошенничество в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 28 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель областной прокуратуры Дарья Манилова.

По данным надзорного ведомства, с июля 2022-го по июнь 2023 года представившийся экстрасенсом обвиняемый пообещал потерпевшей совершить приворот сожителя. Он убеждал женщину, что для проведения ритуалов ему необходимы деньги, каждый раз повышая суммы. В итоге мошенник обманом выманил у потерпевшей свыше четырех миллионов рублей. На время расследования уголовного дела о мошенничестве мужчину отправили в СИЗО.

28 июля сообщалось, что в Краснодаре к трем годам колонии приговорили российскую гадалку Яну Фисенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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    Владимир Седов
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