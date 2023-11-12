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05:14, 12 ноября 2023Интернет и СМИ

Байдену предсказали попадание в неудобную ситуацию из-за Израиля

Al Hadath: ставка Байдена на Нетаньяху может стоить ему второго срока
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден может попасть в неудобную ситуацию из-за Израиля. Его администрация подвергается критике из-за конфликта на Ближнем Востоке, ставка на израильского премьера Биньямина Нетаньяху может стоить главе государства второго срока, но и отказать в помощи американский лидер не может. Об этом сообщает издание Al Hadath.

По словам автора материала, Вашингтону срочно требуется перемирие в палестино-израильском конфликте, однако Нетаньяху решительно настроен продолжить операцию в секторе Газа.

Издание предсказало, что администрация США будет оказывать давление на премьера, призывая его к гуманитарному перемирию в попытках найти баланс между Израилем и своими партнерами.

Отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке вызвал раскол внутри Палаты представителей США из-за позиции Байдена и явно предвзятого отношения в пользу израильтян. Это также привело к значительному снижению популярности президента среди американцев.

«Это означает, что проигрышная ставка на Нетаньяху может стать авантюрой, которая нанесет ущерб интересам Байдена на пути к выдвижению на второй президентский срок. Именно поэтому достижение перемирия уменьшило бы интенсивность разногласий и скорректировало бы ситуацию в рамках подготовки к предстоящему 2024 году», — резюмировал автор статьи.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе Соединенных Штатов обсуждают возможные меры для «наказания» Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа.

3 ноября Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму около 14,3 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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