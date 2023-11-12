Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:0
Завершен
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Барыс
4:1
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
1:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:0
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Сочи
0:0
1-й тайм
live
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|15-й тур
18:29, 12 ноября 2023Спорт

«Динамо» победило «Оренбург» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Оренбург» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0. На 59-й минуте вывел хозяев вперед нападающий Константин Тюкавин. На 67-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Луис Чавес.

После 15 матчей «Динамо» располагается на третьем месте, набрав 25 очков. «Оренбург» занимает 13-е место, имея в активе 13 очков. Лидирует «Краснодар» с 32 очками.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с московским ЦСКА 25 ноября. «Оренбург» днем позднее примет грозненский «Ахмат».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Грузия предсказала «большой взрыв» в Евросоюзе. Какое отношение к этому имеют Украина и Молдавия?

      Премьер Израиля отказался говорить о своей ответственности за вторжение ХАМАС

      В офисе Зеленского оценили предложение отказаться от части территорий

      Гребенщиков заявил о невозможности выступить с концертами в России

      В США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны

      Россиян предупредили об опасной мошеннической схеме во время распродаж

      Преступники инсценировали похищение 10-летней россиянки

      «Динамо» победило «Оренбург» в матче РПЛ

      Врач назвал способы избежать распространенной пикантной проблемы со здоровьем

      Поклонник Сталина российского происхождения 35 часов держал осаду дома в ФРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости