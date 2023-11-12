«Динамо» победило «Оренбург» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Оренбург» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0. На 59-й минуте вывел хозяев вперед нападающий Константин Тюкавин. На 67-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Луис Чавес.

После 15 матчей «Динамо» располагается на третьем месте, набрав 25 очков. «Оренбург» занимает 13-е место, имея в активе 13 очков. Лидирует «Краснодар» с 32 очками.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с московским ЦСКА 25 ноября. «Оренбург» днем позднее примет грозненский «Ахмат».