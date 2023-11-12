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14:09, 12 ноября 2023Наука и техника

В США встревожились решением России производить больше беспилотников

NI: США встревожены решением РФ производить больше беспилотников С-70Б «Охотник»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В США встревожены решением России расширять производство беспилотников С-70Б «Охотник», сообщает американский журнал The National Interest (NI).

«Грядущий ввод в эксплуатацию С-70Б наступит не скоро. Однако шаги Москвы по расширению внутренних возможностей по производству беспилотников должны вызывать тревогу», — говорится в публикации.

Ударный дрон С-70Б можно применять в составе совместной боевой единицы с истребителями пятого поколения Су-57. Издание пишет, что С-70 предназначен для полетов с истребителем в роли ведомого. Дрон оснащен авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1.

В марте американское издание 19FortyFive писало, что дрон С-70Б «Охотник» представляет реальную угрозу. Он сможет нести ракеты класса «воздух-поверхность» и бомбы во внутренних отсеках. Это снизит радиолокационную заметность дрона.

Предполагается, что дрон поступит в эксплуатацию в 2024 году. Выкатка первого летнего образца с плоским соплом прошла в 2021 году.

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      Сергей Истомин
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