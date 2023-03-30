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15:32, 30 марта 2023Наука и техника

В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой

19FortyFive: дрон С-70Б «Охотник» с внутренним отсеком для вооружения представляет угрозу

Фото: РИА Новости

Российский тяжелый ударный дрон С-70Б «Охотник», который может нести вооружение во внутренних отсеках, представляет реальную угрозу, пишет американское издание 19FortyFive.

Отмечается, что «Охотник», который может поступить в эксплуатацию в 2024 году, является «важной и потенциально опасной разработкой для Пентагона». Он сможет нести ракеты класса «воздух-поверхность» и бомбы во внутренних отсеках. Это снизит радиолокационную заметность дрона.

«Возможность хранить оружие внутри аппарата, не подвешивая его снизу на пилонах, означает, что беспилотник может атаковать, работая в скрытом режиме», — пишет 19FortyFive.

Издание подчеркивает, что даже небольшое количество беспилотников С-70Б «Охотник» может представлять реальную угрозу.

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В декабре 2022 года директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что «Охотник» получил технологии дронов следующего поколения. Аппарат может действовать вместе с истребителем пятого поколения Су-57, решать задачи противовоздушной обороны и поражать наземные цели.

В декабре 2021 года на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца дрона «Охотник» с плоским соплом.

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Даниил Иринин
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