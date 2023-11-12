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11:01, 12 ноября 2023Мир

У западных спецслужб появились опасения из-за действий Украины против России

Политолог Галеотти: отношения между спецслужбами Запада и Украины ухудшились

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У спецслужб Запада появились опасения из-за действий, проводимых украинской разведкой на территории России. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти в газете Sunday Times.

Он отмечает, что вследствие подрывной деятельности Киева против России стали ухудшаться отношения между западными спецслужбами и их коллегами c Украины. В США и Великобритании обеспокоены перспективой быть втянутыми в конфликт с Москвой в результате акций Службы безопасности Украины.

Если в России решат, что атаки на страну являются марионеточными, то она будет действовать непосредственно против Запада, считает политолог. Галеотти указывает, что западным партнерам не нравится непрозрачность планов Киева и его нежелание реагировать на обеспокоенность союзников.

8 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило свою причастность к теракту против депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. Его автомобиль был взорван в Луганске. По версии ГУР, Филипоненко якобы был причастен к организации пыточных на территории ЛНР.

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      Любовь Ширижик
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