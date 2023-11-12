США и Украина обсудили планы по встрече контактной группы

Пентагон: Остин и Умеров обсудили планы встречи контактной группы по Украине

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что главы Минобороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров в ходе телефонного разговора обсудили планы, касающиеся грядущей встречи контактной группы, сообщает РИА Новости.

«Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя», — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства.

Он добавил, что помимо этого министры провели беседу относительно встречи контактной группы по Украине, которая должна пройти в ноябре.

Ранее Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале на фронте, предположив, что после его слов Россия решится атаковать Киев.