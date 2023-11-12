Раскрыты последствия признания Залужного о провале ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: слова Залужного о провале позволит РФ атаковать Киев

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале на фронте. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин раскрыл последствия признания Залужного о провале ВСУ и предположил, что эти слова главкома позволят России атаковать Киев.

«У (президента России Владимира — прим. «Ленты ру») Путина появляется очень большая возможность атаковать Киев. Для него главное — Киев. Он уже понимает после статьи и интервью Залужного, что руководство армии Украины уже четко определилось, что возможности вести войну с Российской Федерации отсутствуют», — подчеркнул экс-советник Кучмы.

В начале ноября главнокомандующий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а ВСУ не смогут добиться прорыва. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с этими словами, отметив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.