Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:56, 12 ноября 2023Бывший СССР

Раскрыты последствия признания Залужного о провале ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: слова Залужного о провале позволит РФ атаковать Киев

Фото: Unsplash

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале на фронте. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин раскрыл последствия признания Залужного о провале ВСУ и предположил, что эти слова главкома позволят России атаковать Киев.

Материалы по теме:
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

«У (президента России Владимираприм. «Ленты ру») Путина появляется очень большая возможность атаковать Киев. Для него главное — Киев. Он уже понимает после статьи и интервью Залужного, что руководство армии Украины уже четко определилось, что возможности вести войну с Российской Федерации отсутствуют», — подчеркнул экс-советник Кучмы.

В начале ноября главнокомандующий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а ВСУ не смогут добиться прорыва. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с этими словами, отметив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США предложили план предотвращения шатдауна

      Байдену предсказали попадание в неудобную ситуацию из-за Израиля

      Раскрыты последствия признания Залужного о провале ВСУ

      Обнаружены скрытые облаками пыли квазары

      В Bellator заявили об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула

      В Евросоюзе рассказали об угрозе со стороны Украины

      Германия значительно увеличит военную помощь Киеву

      В Минцифры объяснили принцип блокировки VPN в России

      ВСУ заявили о новой атаке российских военных под Артемовском

      В Белом доме раскритиковали план по предотвращению шатдауна в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости