Хоккеист умер во время матча в Москве

61-летний хоккеист «Арматы» умер во время матча любительской лиги в Москве

Хоккеист любительской лиги «Стань хоккейной легендой» (SHL) Михаил Янчишин умер во время матча. Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

ЧП произошло время матча в Москве между командами «Армата» и «Фаворит». 61-летний нападающий «Арматы» потерял сознание в ходе встречи. Отмечается, что в этот день на арене не дежурили врачи.

Медики, прибывшие на место, не смогли спасти Янчишина.

По предварительной версии, хоккеист скончался из-за проблем с сердцем. Точную причину случившегося в данный момент устанавливают эксперты.