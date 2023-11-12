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10:42, 12 ноября 2023Спорт

Хоккеист умер во время матча в Москве

61-летний хоккеист «Арматы» умер во время матча любительской лиги в Москве

Фото: Telegram-канал Shl live

Хоккеист любительской лиги «Стань хоккейной легендой» (SHL) Михаил Янчишин умер во время матча. Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

ЧП произошло время матча в Москве между командами «Армата» и «Фаворит». 61-летний нападающий «Арматы» потерял сознание в ходе встречи. Отмечается, что в этот день на арене не дежурили врачи.

Медики, прибывшие на место, не смогли спасти Янчишина.

По предварительной версии, хоккеист скончался из-за проблем с сердцем. Точную причину случившегося в данный момент устанавливают эксперты.

Андрей Стрельцов
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