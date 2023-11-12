Лидер КНР отужинает с друзьями во время визита в США

Bloomberg: лидер КНР Си Цзиньпин пригласил друзей из Айовы на ужин в Калифорнии

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует отужинать с группой «старых друзей» из Айовы, с которыми познакомился в 1985 году во время своего первого визита в США на посту главы делегации пищевой промышленности из китайской провинции Хэбэй. Об этом сообщает Bloomberg.

Встреча пройдет, когда китайский лидер приедет в Калифорнию на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Приглашение на ужин получила 85-летняя жительница Маскатина Сара Ланде, в доме которой 38 лет назад обедал Си Цзиньпин. Также приглашены Лука Беррон, бывший чиновник по вопросам экономического развития Айовы, который сопровождал лидера КНР во время поездки по местным фермам, а также супруги Дворчак, предоставившие Си Цзиньпину спальню в своем доме.

«Мы даже не знаем, почему мы ему нравимся! Мы — обычные люди», — отметила Ланде, вспоминая, что китайский гость в 1985 году сказал, что они первые люди, с которыми он познакомился в Америке.

Си Цзиньпин примет участие в саммите АТЭС, который пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Там он проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Американский лидер собирается провести «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.

