Покинувший Россию Noize MC продолжил судиться из-за 9,5 миллиона рублей

Рэпер Noize MC продолжил судиться с концертным директором за 9,5 миллиона рублей

Покинувший Россию музыкант Иван Алексеев, известный как Noize MC (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), продолжает судиться в стране из-за 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Рэпер требует отменить предыдущее решение суда, признавшего клеветой его слова в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) — тогда он сказал, что его бывший концертный директор Артем Миронов присвоил деньги за отмененные выступления и сбежал в США.

Миронов в свою очередь потребовал за это компенсацию — 1 рубль за один просмотр видео (на тот момент их количество составляло около 9,5 миллиона). Суд не удовлетворил требование — теперь он пытается добиться получения этих средств.

Уточняется, что Арбитражный суд Московского округа принял жалобы к производству. Новое решение ожидается в течение месяца.

Noize MC уехал из России в Литву в 2021 году после того, как Следственный комитет России начал проверять его творчество на «пропаганду негативного отношения к полицейским и попытку реабилитации нацизма». После этого он начал избавляться от своего имущества, ликвидировав ООО NOIZ и ИП, через которое получал деньги от рекламы и концертов, а также продал автомобиль Toyota RAV 4 2013 года выпуска за 2,1 миллиона рублей.