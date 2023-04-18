Noize MC и Юрий Дудь проиграли в суде шесть тысяч рублей концертному промоутеру

Noize MC и Юрий Дудь проиграли в суде шесть тысяч рублей концертному промоутеру

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск концертного промоутера Артема Миронова о защите деловой репутации, который он подавал против музыканта Ивана Алексеева, известного как Noize MC (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщают «Известия».

Причиной разбирательства стали слова Noize MC в интервью Дудю о том, что Миронов скрылся с денежными средствами за несостоявшиеся выступления в США. Организатор потребовал компенсацию девять миллионов рублей (по одному рублю за каждый просмотр интервью), а также опровержения недостоверных сведений. Он добавил, что не получал никаких денег.

Дудь и Noize MC проиграли дело, суд согласился с Мироновым и обязал журналиста удалить материал, а также опубликовать опровержение. При этом истцу отказали в выплате девять миллионов рублей. С Дудя и Noize MC взыскали только шесть тысяч рублей госпошлины.

18 ноября 2023 года Министерство юстиции РФ признало Noize MC физлицом-иноагентом. Среди причин данного решения указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.