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10:35, 12 ноября 2023Наука и техника

На Западе негативно отреагировали на стремление России восстановить авиастроение

Эксперт Моррисон назвал авантюрой стремление России восстановить авиастроение

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК

Попытки России восстановить аэрокосмическую промышленность до уровня времен Советского Союза являются огромной авантюрой, которая обернется для государства потерей миллиардов рублей. На подобное стремление в беседе с CNN негативно отреагировал эксперт издания FlightGlobal Мердо Моррисон.

Комментируя первый успешный полет модернизированного широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М российского производства, он выразил мнение, что у России нет другого выбора, чтобы заплатить политическую цену. Впрочем эксперт отмечает, что новые российские самолеты могут быть надежными, но все же будут уступать западному авиастроению.

1 ноября сообщалось, что российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. Полет названного опытного образца состоялся в штатном режиме. В ходе испытаний прошла проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, подтверждена работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

Пресс-служба главы Минпромторга Дениса Мантурова назвала полет демонстрацией высочайшего уровня компетенций отечественных конструкторских бюро и авиазаводов. В свою очередь, Сергей Чемезов, глава «Ростеха» (головная компания Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК, в которую входит ПАО «Ил»), подчеркнул, что российская промышленность имеет технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров.

Ил-96-400М является модернизированной версией лайнера. У нее удлинен фюзеляж, более мощные двигатели, вместимость составляет до 370 пассажиров. Вместе с тем его нет в программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, утвержденной правительством летом прошлого года.

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      Любовь Ширижик
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