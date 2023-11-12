На Западе негативно отреагировали на стремление России восстановить авиастроение

Эксперт Моррисон назвал авантюрой стремление России восстановить авиастроение

Попытки России восстановить аэрокосмическую промышленность до уровня времен Советского Союза являются огромной авантюрой, которая обернется для государства потерей миллиардов рублей. На подобное стремление в беседе с CNN негативно отреагировал эксперт издания FlightGlobal Мердо Моррисон.

Комментируя первый успешный полет модернизированного широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М российского производства, он выразил мнение, что у России нет другого выбора, чтобы заплатить политическую цену. Впрочем эксперт отмечает, что новые российские самолеты могут быть надежными, но все же будут уступать западному авиастроению.

1 ноября сообщалось, что российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М впервые поднялся в воздух. Полет названного опытного образца состоялся в штатном режиме. В ходе испытаний прошла проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, подтверждена работоспособность систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку.

Пресс-служба главы Минпромторга Дениса Мантурова назвала полет демонстрацией высочайшего уровня компетенций отечественных конструкторских бюро и авиазаводов. В свою очередь, Сергей Чемезов, глава «Ростеха» (головная компания Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК, в которую входит ПАО «Ил»), подчеркнул, что российская промышленность имеет технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров.

Ил-96-400М является модернизированной версией лайнера. У нее удлинен фюзеляж, более мощные двигатели, вместимость составляет до 370 пассажиров. Вместе с тем его нет в программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, утвержденной правительством летом прошлого года.