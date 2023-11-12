Правительство поддержало проект водительских штрафов для самокатчиков

Правительство поддержало проект о штрафах за пьяное вождение электросамоката

Правительство России поддержало законопроект водительских штрафов для пользователей электросамокатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В проекте официального отзыва говорится, что правительство в целом поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. В документе отмечается, что концепция законопроекта, направленного на улучшение ситуации с электросамокатами, заслуживает внимания.

Инициатива принадлежит члену Совета Федерации Артему Шейкину. В частности, предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей за управление самокатом или велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, штрафы до пяти тысяч — за превышение скорости, штрафы до трех тысяч — за езду на электросамокате вдвоем.

Шейкин также предлагает, ограничить скорость движения самокатов 10 километрами в час.

В сентябре депутаты Думы предложили ввести уголовную ответственность для водителей электросамокатов. Парламентарии считают, что в последнее время слишком много людей пострадало в авариях с самокатами.