В России захотели ограничить скорость электросамокатов до 10 километров в час

Сенатор Шейкин: обсуждается идея понизить скорость самокатов до 10 км в час

Законодатели обсуждают идею о понижении максимально разрешенной скорости электросамокатов до 10 километров в час. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин, пишет «Российская газета».

Помимо этого, парламентарии рассматривают вопрос о введении страхования для средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также о передаче данных об их владельцах в правоохранительные органы.

Введение штрафов для нарушителей, которые управляют электросамокатами, уже прописано в проекте изменений Кодекса об административных правонарушениях. «Надеюсь, в эту сессию законопроект мы доработаем и сможем внести в Госдуму», — сказал Шейкин.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести административную и уголовную ответственность для самокатчиков. Парламентарии хотят дополнить статью Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств индивидуальной мобильности». Это необходимо для привлечения к ответственности тех, кто причинил тяжкий вред здоровья во время управления электросамокатом. Инициативы депутатов также поддержали в общественном совете столичного управления МВД.

До этого в Госдуму ее вице-спикер Владислав Даванков внес проект, который предлагает дать право местным властям ограничивать использование электросамокатов.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения. Теперь перемещаться на средствах индивидуальной мобильности, среди которых, в частности, электросамокаты, по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час.