Раскрыты необычные решения производителей для восстановления цен на бриллианты

Bloomberg: из-за падения цен на алмазы компании снимают ограничения на продажу

Раскрыты необычно быстрые решения крупнейших производителей для восстановления цен на бриллианты. Соответствующий материал публикует Bloomberg.

Отмечается, что стоимость на бриллианты и необработанные камни упала на 25-30 процентов с начала текущего года. В связи с этим на фоне резкого падения цен представители алмазных компаний принимают отчаянные меры.

Так, алмазная корпорация De Beers, ранее имеющая жестко регламентированные продажи с тщательно отобранными покупателями, стала проявлять гибкость и сняла ограничения на свои контрактные условия. Помимо этого, российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА прекратила продажу камней на два месяца.

Сообщается, что в результате прекращения предложений и послаблений для покупателей падение цен прекратилось. «Мы ожидаем некоторого циклического восстановления на алмазных рынках. Но мы считаем, что здесь есть и структурные проблемы, которые могут привести к более слабому, чем ожидалось, спросу в долгосрочной перспективе», — высказался сотрудник американского инвестиционного банка Jefferies Кристофер ЛаФемина.

В сентябре дипломат предупредил о последствиях санкций против российских алмазов. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов допустил, что речь может идти о создании некоего параллельного Кимберлийскому процессу механизма, который направлен на исключение из мировой торговли драгоценных камней определенного происхождения.