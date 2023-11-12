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12:00, 12 ноября 2023Экономика

Раскрыты необычные решения производителей для восстановления цен на бриллианты

Bloomberg: из-за падения цен на алмазы компании снимают ограничения на продажу
СюжетСанкции против России:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Раскрыты необычно быстрые решения крупнейших производителей для восстановления цен на бриллианты. Соответствующий материал публикует Bloomberg.

Отмечается, что стоимость на бриллианты и необработанные камни упала на 25-30 процентов с начала текущего года. В связи с этим на фоне резкого падения цен представители алмазных компаний принимают отчаянные меры.

Так, алмазная корпорация De Beers, ранее имеющая жестко регламентированные продажи с тщательно отобранными покупателями, стала проявлять гибкость и сняла ограничения на свои контрактные условия. Помимо этого, российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА прекратила продажу камней на два месяца.

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Сообщается, что в результате прекращения предложений и послаблений для покупателей падение цен прекратилось. «Мы ожидаем некоторого циклического восстановления на алмазных рынках. Но мы считаем, что здесь есть и структурные проблемы, которые могут привести к более слабому, чем ожидалось, спросу в долгосрочной перспективе», — высказался сотрудник американского инвестиционного банка Jefferies Кристофер ЛаФемина.

В сентябре дипломат предупредил о последствиях санкций против российских алмазов. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов допустил, что речь может идти о создании некоего параллельного Кимберлийскому процессу механизма, который направлен на исключение из мировой торговли драгоценных камней определенного происхождения.

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      Екатерина Ештокина
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