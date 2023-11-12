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00:04, 13 ноября 2023Бывший СССР

В США заявили о возможной поставке Украине F-16 этой зимой

Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что Украина может получить F-16 этой зимой
Владимир Зеленский на борту F-16

Владимир Зеленский на борту F-16. Фото: Reuters

Киев может получить американские истребители F-16 уже этой зимой. Об этом заявил экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус, пишет ТАСС.

Он похвалил летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выразил надежду, что они очень быстро «перейдут с самолетов МиГ и Су на F-16». «Очень важным станет предоставление F-16, которые, вероятно, этой зимой получат украинские военные», — заявил о возможной поставке Петреус.

В октябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить истребители F-16 в первой половине 2024 года. По его словам, пока что пилоты проходят обучение и, как только оно завершится, а также будет подготовлена инфраструктура, самолеты окажутся на Украине.

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16.

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      Марина Совина
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