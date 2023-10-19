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14:43, 19 октября 2023Бывший СССР

На Украине назвали ожидаемые сроки получения F-16

Кулеба: Киев рассчитывает получить F-16 в первой половине 2024 года

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Киев рассчитывает получить истребители F-16 в первой половине 2024 года. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, пока что пилоты проходят обучение, и как только оно завершится, а также будет подготовлена инфраструктура, самолеты окажутся на Украине.

«Единственное препятствие для того, чтобы F-16 появились в украинском небе, - это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, - где-то первая половина следующего года», — заявил Кулеба.

Ранее спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил республики (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что на Украине планируют создать центры для обучения пилотов для полетов на американских истребителях F-16. Пока что украинские военные готовятся к обучению, которое будет проходить на американской военно-воздушной базе в Аризоне.

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    Алевтина Запольская
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