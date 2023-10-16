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11:19, 16 октября 2023Бывший СССР

На Украине решили создать центры обучения пилотов истребителей F-16

Спикер ВСУ Игнат: на Украине создадут центры обучения пилотов истребителей F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

На Украине намерены создать центры обучения пилотов для американских истребителей F-16. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил республики (ВСУ) Юрий Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада».

По его словам, в республике должны появиться соответствующие центры обучения с авиатренажерами и авиасимуляторами. «Центр подготовки, понятное дело, должен будет тоже соответствовать тем стандартам, которые есть у наших партнеров. Это все будет, но для этого нужно время, тем более в боевых условиях. Мы понимаем, что это непросто сделать», — добавил он.

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    Алевтина Запольская
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