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23:00, 13 октября 2023Мир

Названа дата начала тренировок пилотов ВСУ на F-16 в США

Politico: пилоты ВСУ начнут тренировки на F-16 на следующей неделе в Аризоне

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступят к подготовке к полетам на истребителях F-16 на следующей неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официальные лица США.

Уточняется, что тренировки будут проходить на американской военно-воздушной базе в Аризоне.

Ранее стало известно, что первые шесть украинских пилотов не смогут закончить обучение на истребителях F-16 до лета 2024 года. Выяснилось, что летчикам придется дополнительно пройти четырехмесячные курсы английского языка, чтобы овладеть техническими терминами.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты готовы вести обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории в случае возникновения сложностей у Европы.

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