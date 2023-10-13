Названа дата начала тренировок пилотов ВСУ на F-16 в США

Politico: пилоты ВСУ начнут тренировки на F-16 на следующей неделе в Аризоне

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступят к подготовке к полетам на истребителях F-16 на следующей неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официальные лица США.

Уточняется, что тренировки будут проходить на американской военно-воздушной базе в Аризоне.

Ранее стало известно, что первые шесть украинских пилотов не смогут закончить обучение на истребителях F-16 до лета 2024 года. Выяснилось, что летчикам придется дополнительно пройти четырехмесячные курсы английского языка, чтобы овладеть техническими терминами.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты готовы вести обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории в случае возникновения сложностей у Европы.