Сенатор-республиканец Тим Скотт вышел из президентской гонки

Сенатор Тим Скотт приостановил участие в президентской гонке в США

Сенатор-республиканец Тим Скотт отказался от дальнейшего участия в президентской кампании. Об этом сообщает Fox News.

Член Республиканской партии добавил, что не намерен поддерживать кого-либо другого кандидата.

Скотт начал кампанию в мае этого года. По его словам, его собственные избиратели сказали, что пора заканчивать с предвыборной гонкой.

В конце октября от продолжения борьбы за номинацию от Республиканской партии объявил бывший вице-президент Майк Пенс. Он заявил, что «сейчас не его время».

Пока самым вероятным кандидатом от республиканцев выглядит бывший президент Дональд Трамп. Нынешний глава Белого дома Джо Байден также будет участвовать в выборах от Демократической партии.