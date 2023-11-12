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07:16, 13 ноября 2023Мир

Сенатор-республиканец Тим Скотт вышел из президентской гонки

Сенатор Тим Скотт приостановил участие в президентской гонке в США
Тим Скотт

Тим Скотт. Фото: Robert Hanashiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сенатор-республиканец Тим Скотт отказался от дальнейшего участия в президентской кампании. Об этом сообщает Fox News.

Член Республиканской партии добавил, что не намерен поддерживать кого-либо другого кандидата.

Скотт начал кампанию в мае этого года. По его словам, его собственные избиратели сказали, что пора заканчивать с предвыборной гонкой.

В конце октября от продолжения борьбы за номинацию от Республиканской партии объявил бывший вице-президент Майк Пенс. Он заявил, что «сейчас не его время».

Пока самым вероятным кандидатом от республиканцев выглядит бывший президент Дональд Трамп. Нынешний глава Белого дома Джо Байден также будет участвовать в выборах от Демократической партии.

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      Марина Совина
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