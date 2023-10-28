Бывший вице-президент США приостановил участие в предвыборной гонке
Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию на пост главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
О своем решении Пенс сообщил, выступая на конференции республиканцев. «Мне стало ясно, что сейчас не мое время», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что нынешний американский лидер Джо Байден может лишиться голосов мусульман и американцев арабского происхождения на выборах 2024 года из-за поддержки Израиля Вашингтоном. Также стало известно, что сотрудники Государственного департамента США в специальном обращении раскритикуют позицию Вашингтона по отношению к Израилю.
В сентябре экс-президент США Дональд Трамп затмил всех кандидатов на президентских дебатах Республиканской партии, хотя даже не появился на них.