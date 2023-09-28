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11:29, 28 сентября 2023Мир

Трамп затмил всех кандидатов от Республиканской партии

WSJ: Трамп затмил всех на дебатах Республиканской партии, даже не появившись там

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп затмил всех кандидатов на президентских дебатах Республиканской партии, хотя даже не появился на них. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Вторые президентские дебаты Республиканской партии состоялись в среду в Калифорнии. Семь кандидатов — Дуг Бургам, Крис Кристи, Никки Хейли, Рон ДеСантис, Вивек Рамасвами, Тим Скотт и Майк Пенс пытались перетянуть симпатии избирателей на свою сторону, прежде чем электорат окончательно укрепится за Трампом, судебные разбирательства которого играют только на руку в борьбе за голоса.

Сам Трамп отсутствовал на дебатах. В это время он находился в Детройте, где выступал перед членами профсоюза United Auto Workers (UAW), уже более двух недель бастующих против автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis. Противники экс-президента раскритиковали действия Трампа. «Дональд Трамп прячется за стенами своего гольф-клуба», — сказал Кристи.

Сначала кандидаты неохотно критиковали политику Трампа, опасаясь расстроить его сторонников. Он имеет огромное преимущество в опросах, а также начал больше ездить в штаты, где проводятся первичные выборы, что только укрепляет его позиции.

Однако Хейли осудила политику бывшего американского лидера в отношении Китая, «Именно здесь президент Трамп ошибся. Он сосредоточился на торговле с Китаем», — сказала она, добавив, что Трамп упустил момент роста мощи Китая, что навредило всей Америке.

Тем не менее никто из участников дебатов так и не смог сформулировать четкие аргументы, почему именно он должен быть фаворитом республиканцев, а не Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп будет участвовать только в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии. Сторонники бывшего лидера страны объявляют это тем, что Трамп считает себя безусловным лидером партии и дебаты республиканцев без него ничего не значат.

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