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01:06, 25 августа 2023Мир

Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах только при одном условии

Telegraph:Трамп рассказал, что будет участвовать в дебатах только с демократом
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп планирует пропустить все предвыборные дебаты республиканцев. Политик будет участвовать только в дебатах с кандидатом в президенты Америки от Демократической партии, сообщила газета Telegraph, ссылаясь на предвыборный штат бывшего главы Штатов.

«Трамп собирается выйти против любого кандидата от демократов — будь это Байден или Камала [Харрис], или кто-то еще», — рассказал изданию официальный представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чун.

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    Марина Совина
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