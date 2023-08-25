Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах только при одном условии

Telegraph:Трамп рассказал, что будет участвовать в дебатах только с демократом

Бывший президент США Дональд Трамп планирует пропустить все предвыборные дебаты республиканцев. Политик будет участвовать только в дебатах с кандидатом в президенты Америки от Демократической партии, сообщила газета Telegraph, ссылаясь на предвыборный штат бывшего главы Штатов.

«Трамп собирается выйти против любого кандидата от демократов — будь это Байден или Камала [Харрис], или кто-то еще», — рассказал изданию официальный представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чун.

