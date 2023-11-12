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13:20, 12 ноября 2023Ценности

Стилист Рогов извинился перед российской блогершей за внешний вид

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Стилист Александр Рогов извинился перед блогершей из Новосибирска Марией Баскаковой за свой внешний вид. Соответствующий материал публикует «Новосибирск онлайн».

Известно, что 24-летняя россиянка приняла участие в последнем выпуске шоу «Кто круче Рогова?» и поборолась со стилистом, одевая моделей-близнецов в стиле русских народных сказок. Баскакова рассказала, что предпочитает выбирать яркие предметы гардероба и не приемлет черные и белые вещи. «Так вот она какая, эта дерзкая, наглая выскочка Маша», — описал девушку Рогов.

При этом эксперт уточнил, что просит у героини программы прощения за свой образ. «Я хочу попросить у тебя прощения за то, что я в черно-белом. Я знаю, что ты не признаешь черное и белое в своих образах, я очень перед тобой извиняюсь, просто так вышло», — пояснил он.

Ранее в ноябре стилист Рогов назвал одежду с розами новым трендом. По словам эксперта, в теплое время года актуальными станут предметы гардероба, украшенные упомянутыми цветами.

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      Екатерина Ештокина
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