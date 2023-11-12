Стилист Рогов извинился перед российской блогершей за внешний вид

Стилист Александр Рогов извинился перед блогершей из Новосибирска Марией Баскаковой за свой внешний вид. Соответствующий материал публикует «Новосибирск онлайн».

Известно, что 24-летняя россиянка приняла участие в последнем выпуске шоу «Кто круче Рогова?» и поборолась со стилистом, одевая моделей-близнецов в стиле русских народных сказок. Баскакова рассказала, что предпочитает выбирать яркие предметы гардероба и не приемлет черные и белые вещи. «Так вот она какая, эта дерзкая, наглая выскочка Маша», — описал девушку Рогов.

При этом эксперт уточнил, что просит у героини программы прощения за свой образ. «Я хочу попросить у тебя прощения за то, что я в черно-белом. Я знаю, что ты не признаешь черное и белое в своих образах, я очень перед тобой извиняюсь, просто так вышло», — пояснил он.

Ранее в ноябре стилист Рогов назвал одежду с розами новым трендом. По словам эксперта, в теплое время года актуальными станут предметы гардероба, украшенные упомянутыми цветами.