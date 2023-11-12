Украинский сервис такси разрешил жалобы на «антиукраинских» водителей

«Страна.ua»: сервис такси Uklon разрешил жаловаться на антиукраинских водителей

Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел новую функцию, которая позволяет пользователям жаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Возможность подать жалобу добавили в меню оценки поездки. «Если выбрать 1 или 2 звезды, то среди претензий к водителю можно указать антиукраинскую позицию», — подчеркивается в публикации.

Ранее в Киеве сказали заткнуться всем критикам контрнаступления. С таким призывом выступил глава Министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. До этого министр рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет не с той скоростью из-за плотного минирования территории.