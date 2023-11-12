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21:30, 12 ноября 2023Россия

В российском городе пенсионерка врезалась на машине в остановку с людьми

В Обнинске пенсионерка перепутала педали в машине и въехала в остановку с людьми

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Калужской области пенсионерка врезалась на машине в автобусную остановку, на которой стояли люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону и областную прокуратуру.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 12 ноября, в Обнинске. 68-летняя водительница перепутала педаль газа с тормозом, в результате автомобиль влетел в остановку. Перед этим она также зацепила едущую рядом машину, которую вынесло с проезжей части на газон. Уточняется, что стоящие на остановке люди успели отбежать, никто не пострадал. Тем не менее пенсионерку привлекли к административной ответственности, «будут приняты меры, направленные на взыскание причиненного ущерба».

Ранее в Москве автомобиль отбросило на группу пешеходов после столкновения с другой машиной. В результате аварии пострадали несколько человек.

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      Марина Совина
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