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16:17, 7 ноября 2023Россия

В Москве машину отбросило на пешеходов после ДТП

В Москве авто отбросило на пешеходов после аварии, пострадали несколько человек

В Москве авто отбросило на группу пешеходов после аварии, пострадали несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Судя по опубликованным кадрам, в ДТП попали две машины, одна из которых — автомобиль такси. После столкновения одно из транспортных средств отлетело на тротуар и пешеходные переход, где находилась группа пешеходов.

На кадрах видно, что пострадали по меньшей мере два человека, окружающие пытаются оказать им помощь, на месте уже работают сотрудники ГИБДД. О тяжести состояния пострадавших не сообщается.

По уточненным данным столичной прокуратуры, в ДТП пострадали трое, один из которых — ребенок. «Автомобиль такси марки "Хендай" совершил столкновение с остановившимся автомобилем "Лада", который от удара выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пешеходов», — рассказали в надзорном органе.

Ранее стало известно, что на Алтае на трассе недалеко от села Гальбштадт машину скорой помощи выбросило в кювет после ДТП с фурой.

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      Марк Леонов
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