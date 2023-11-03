На российской трассе машину скорой помощи выбросило в кювет после ДТП с фурой

Ngs.ru: на Алтае машину скорой помощи выбросило в кювет после ДТП с фурой

На Алтае на трассе неподалеку от села Гальбштадт машину скорой помощи выбросило в кювет после ДТП с фурой. Об этом сообщил российский портал Ngs.ru.

По информации издания, тягач также оказался в кювете. Не удалось спасти двух человек — водителя и пациента, находившихся в автомобиле скорой. Еще двое россиян получили травмы.

Алтайская прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело — статью пока не назвали. «По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. На место происшествия выехал территориальный прокурор», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о крупном ДТП с машиной скорой помощи на улице Капотня на юго-востоке Москвы. Тогда пострадали четыре человека. Одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.

До этого во Владимирской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи на трассе М-7 «Волга». Семь граждан получили травмы.

