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04:00, 13 ноября 2023Ценности

66-летнюю звезду «Лолиты» сняли на улице в облегающем наряде и без макияжа

Фото: The Image Direct / Legion-Media

Папарацци сняли обладательницу премии «Золотой глобус» американскую актрису Мелани Гриффит в облегающем наряде и без макияжа на улице в Западном Голливуде. Соответствующий материал появился на сайте Daily Mail.

66-летняя звезда фильма «Лолита», сыгравшая мать главной героини, предстала перед камерой в белой майке с глубоким декольте и черных легинсах. Также она надела кроссовки и митенки в тон лосинам и взяла с собой миниатюрную сумку и солнцезащитные очки с оправой «кошачий глаз».

При этом знаменитость распустила волосы и отказалась от косметики и продемонстрировала татуировку на плече, где написаны имена трех ее детей, включая актрису Дакоту Джонсон, и пасынка.

Ранее в ноябре американская актриса и певица Дженнифер Лопес без макияжа попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. 54-летняя знаменитость была замечена после репетиции в спортивном оверсайз-костюме бежевого цвета и белых кроссовках.

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      Карина Черных
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