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04:31, 13 ноября 2023Наука и техника

«Алмаз-Антей» покажет комплекс «Викинг» в Дубае

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит модель ЗРК «Викинг» на Dubai Airshow

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» покажет модели зенитной ракетной системы средней дальности С-350Е «Витязь» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности «Викинг» на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. Об этом сообщила пресс-служба холдинга, передает ТАСС.

«Концерн представит модели зенитной ракетной системы средней дальности С-350Е "Витязь", зенитных ракетных комплексов средней дальности "Викинг" и малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", а также боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО (Э)"», — говорится в сообщении.

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В концерне отметили, что в зоне контроля воздушного пространства представят модели радиолокационных станций «Каста-2Е2», «Подлет-К1КЕ», «Гамма-С1ТЕ». Также на стенде «Алмаз-Антея» разместят мишень воздушную ракетного типа (МВ-Р), которая входит в состав универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант».

В феврале гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что на фоне специальной военной операции интерес к российской военной технике за рубежом вырос. По его словам, наблюдается повышенный интерес к ЗРК «Викинг» и «Тор».

В мае 2022 года издание Army Recognition писало, что ЗРК «Бук-М3», экспортная версия которого называется «Викинг», стал основной угрозой для беспилотников Bayraktar.

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      Даниил Иринин
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