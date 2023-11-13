«Алмаз-Антей» покажет комплекс «Викинг» в Дубае

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит модель ЗРК «Викинг» на Dubai Airshow

Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» покажет модели зенитной ракетной системы средней дальности С-350Е «Витязь» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности «Викинг» на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. Об этом сообщила пресс-служба холдинга, передает ТАСС.

«Концерн представит модели зенитной ракетной системы средней дальности С-350Е "Витязь", зенитных ракетных комплексов средней дальности "Викинг" и малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", а также боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО (Э)"», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что в зоне контроля воздушного пространства представят модели радиолокационных станций «Каста-2Е2», «Подлет-К1КЕ», «Гамма-С1ТЕ». Также на стенде «Алмаз-Антея» разместят мишень воздушную ракетного типа (МВ-Р), которая входит в состав универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант».

В феврале гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что на фоне специальной военной операции интерес к российской военной технике за рубежом вырос. По его словам, наблюдается повышенный интерес к ЗРК «Викинг» и «Тор».

В мае 2022 года издание Army Recognition писало, что ЗРК «Бук-М3», экспортная версия которого называется «Викинг», стал основной угрозой для беспилотников Bayraktar.