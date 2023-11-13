В России началась подготовка к производству первых истребителей Checkmate

РИА: в России началась подготовка производства первых истребителей Checkmate

В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow-2023.

Собеседник агентства пояснил, что проект был представлен в 2021 году, однако на основе проведенных работ в него были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. В результате удалось скорректировать стоимость проекта и отдельные технические решения истребителя. Сейчас, заверил он, конструкторская документация уже передана на завод-изготовитель.

Ранее сообщалось, что в Объединенной авиастроительной корпорации работают над созданием трех новых модификаций перспективного легкого тактического самолета Checkmate. Речь шла о одноместной, двухместной и беспилотной версиях.

Легкий тактический самолет (ЛТС) «Шах и мат», также известный как Checkmate — российский малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения, который разрабатывается как экспортный проект. Отличительной особенностью ЛТС является возможность его адаптации под потребности заказчика. В России Checkmate рассматривается как альтернатива выпущенному в 2010 году истребителю Су-57.